РИАМО - 26 мар. За первый квартал 2019 года демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала посетили свыше 40 тысяч человек, а 23 марта был побит рекорд посещаемости павильона, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Чем ближе запуск МЦД, тем выше интерес к проекту, а соответственно и гостей в павильоне. Причем не только из России - в нем уже побывали гости из Китая и Мексики, Италии, США, Германии, Франции, Египта, Марокко, Ирландии и других стран. За первый квартал 2019 года демонстрационный павильон посетили более 40 тысяч человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 23 марта в павильоне состоялась лекция заместителя главы пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Анны Лапушкиной. В тот день был побит рекорд посещаемости - павильон посетили свыше 1,5 тысяч человек.

Демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00.

Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск, планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Маршруты МЦД-1 и МЦД-2 нанесут на схему столичной подземки к запуску Московских центральных диаметров. Плакаты обновят в поездах и вестибюлях метро.

МЦД свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на метрополитен и Московское центральное кольцо. Работать МЦД будут так же, как и метро, – с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик.