РИАМО - 26 мар. Подмосковные власти направили всем собственникам пораженных борщевиком земель письма с предупреждением о штрафах, сообщил на заседании регионального правительства во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В Подмосковье поражены борщевиком около 32 тысяч гектаров земли. Наиболее остро проблема стоит в Сергиево-Посадском и Волоколамском районах, Можайском и Рузском городских округах. Программа по борьбе с борщевиком стартовала в Подмосковье в прошлом году.

«Каждому собственнику направлено письмо за подписью главы, где разъяснен порядок ответственности за невыполнение (мероприятий по борьбе с борщевиком – ред.). Введен закон, который предусматривает до миллиона рублей штрафа для юридических лиц за непроведение борьбы с борщевиком», - сказал Разин.

Он уточнил, что 15 тысяч гектаров пораженных борщевиком земель приходится на частные владения. В регионе для землевладельцев предусмотрены субсидии на приобретение техники в размере до 30% от понесенных затрат.

Летом 2018 года Мособлдума установила ответственность физических и юридических лиц за невыполнение мероприятий по борьбе с борщевиком на участках, находящихся в их собственности или пользовании. Так, для граждан административный штраф составляет 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20-50 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.