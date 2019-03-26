РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. Администрация Люберец прорабатывает с региональным оператором возможность рассчитывать плату за раздельный вывоз мусора, исходя из фактического количества отходов, сообщил замглавы администрации горокруга Артем Коханый.

Во вторник в администрации Люберец прошел брифинг с участием Коханого и представителей регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

«Мы совместно с «ЭкоЛайн-Воскресенск» прорабатываем, чтобы плату рассчитывали за количество вывозимого мусора. Пока жители платят с квадратного метра», – сказал Коханый.

С 1 января 2019 года Московская область перешла на систему раздельного сбора отходов. До середины марта на контейнерных площадках горокруга Люберцы регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» установил более 400 емкостей для твердых коммунальных отходов и 500 сеток для раздельных отходов. Всего на территории Воскресенского кластера установлено 1,3 тысячи контейнеров РСО с начала года.