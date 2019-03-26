РИАМО - 26 мар. Благодаря новым опциям оформить проездной документ в билетных автоматах «Центральной пригородной компании» в Москве стало проще – при доработке функционала устройств компания анализировала запросы, обращения и предложения пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Теперь пассажиры ЦППК могут оплатить несколько билетов в рамках одной банковской операции. Ранее каждый проездной документ надо было оформлять отдельно. Также пассажир может одновременно оплатить билет и дополнительную услугу (провоз домашних животных, велосипедов, крупногабаритного багажа)», – говорится в сообщении.

Новые опции уже доступны в билетных автоматах на головных вокзалах Москвы. В течение месяца они появятся во всех билетопечатающих автоматах компании.

В сентябре 2018 года АО «Центральная ППК» обновила интерфейс всех билетных автоматов. Благодаря этому сократилось количество действий, необходимых для оформления билетов и абонементов, появились дополнительные опции, дизайн всех экранов стал лаконичнее.