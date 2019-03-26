РИАМО - 26 мар. Компания X5 Retail Group объявила о запуске совместного проекта торговой сети «Пятерочка», Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ) и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Проект предполагает создание «островков безопасности» в московских и подмосковных универсамах, где каждому потерявшемуся пожилому человеку или ребенку помогут скорее вернуться домой.

«Пятерочка» – первая торговая сеть, запустившая подобный проект с «Лизой Алерт». На старте в нем участвует 1561 магазин в Московской области, также к нему будут подключаться все открываемые в этих регионах торговые точки», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

По его словам, универсамы внутри оборудовали специальным знаком в виде оранжевого геолокационного пина, который станет ориентиром для потерявшихся людей. Зайдя в магазин, заблудившийся человек может обратиться к любому сотруднику или дождаться, пока ему предложат помощь.

«После этого директор магазина сообщит об обнаружении потерявшегося на специальную горячую линию ЦППЛ, специалист которой в зависимости от сложившейся ситуации вызовет скорую помощь, полицию или отправит представителя «Лиза Алерт» в универсам. Весь персонал торговой сети «Пятерочка» прошел обучение, как определить потерявшего и дезориентированного человека, а также инструктаж, как действовать в случае их обнаружения на территории магазина», – заключил министр.