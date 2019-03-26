РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В подмосковном Подольске до конца марта проведут рейд по проверке соблюдения пешеходами правил дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы 8 батальона ДПС.

«В целях снижения количества ДТП с участием пешеходов в период с 25 по 31 марта на территории обслуживания 8 батальона ДПС, в том числе и в Подольске, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Его основными задачами являются профилактика и пресечение нарушений ПДД со стороны пешеходов, а также водителей транспортных средств», – говорится в сообщении.

Пешие участники дорожного движения должны помнить о том, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Использование световозвращающих элементов вне населенных пунктов обязательно.

За нарушение правил дорожного движения пешеходам грозит штраф в размере 500 рублей. Водителям за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения грозит штраф в размере от 1 до 2,5 тысячи рублей.