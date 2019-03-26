РИАМО - 26 мар. Голосование по строительству новых школ в Подмосковье стартовало на портале «Добродел», в голосовании принимают участие 17 муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«На портале «Добродел» стартовало голосование по строительству новых школ в регионе. Теперь жители Подмосковья могут сами выбрать, где бы они хотели видеть новое образовательное учреждение», — сказала Забралова.

Он добавила, что в голосовании принимают участие 17 муниципалитетов, среди них Одинцовский округ, Истра, Красногорск, Мытищи, Богородский округ, Домодедово и другие.

«На портале «Добродел» опубликована программа предполагаемого строительства новых школ. Теперь жители могут оставлять свои предложения и комментарии, которые будут рассмотрены при утверждении программы. Нам важно мнение каждого. Чтобы оставить свой голос на портале, необходимо выбрать муниципальное образование, после – школу, за которую вы хотите проголосовать, при желании можно приложить фото и оставить комментарий. Каждый житель может отдать свой голос только за одну школу. По окончании результаты будут проанализированы и учтены», - отметила Забралова.

Принять участие в голосовании можно по ссылке. Оно продлится до 25 апреля.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.