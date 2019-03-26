РИАМО - 26 мар. Пожар произошел в частном доме в Старой Купавне Богородского городского округа, в результате инцидента пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«26 марта в 05:42 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Богородский, Старая Купавна, улица Радищева, дом 4. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В 10:05 возгорание ликвидировали. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 15 человек.