РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 мар. В подмосковном Королеве запланировано проведение четырех весенних субботников: 30 марта, 6-го, 13-го и 20-го апреля, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

Тридцатого марта субботник начнется с парада коммунальной техники, а субботник 20-го апреля пройдет в рамках общеобластной акции.

«Для проведения субботников планируется задействовать 220 единиц техники, ожидается около 20 тысяч людей, для проведения выделено 23 общегородских точки, среди которых: ЦПКиО имени Калинина, территория вдоль Акуловского водоканала, территория у озера на Торфоппредприятии, Комитетский лес, площадь у Дома культуры имени Калинина и мемориал Славы», – говорится в сообщении.

Ожидается участие организаций города: предприятий ЖКХ, дорожной службы «Автобытдор», предприятия озеленения «Горзеленхоз», ресурсоснабжающих организаций, строительных компаний, предприятий торговли и других. С их стороны планируется привлечь 3,5 тысячи человек.

В ходе субботников проведут следующие виды работ: рыхление снега, мойка дорожных знаков и ограждений, автобусных павильонов, очистка лотков на дорогах, удаление незаконной (мусорной) рекламы, приведение в нормативное состояние фасадов, покраска цоколей, мойка витрин, генеральная уборка в подъездах, чистка мест общего пользования, чердаков и подвалов, удаление сухостоя, ликвидация несанкционированного мусора, ремонт контейнерных площадок, а также ремонт памятников и обелисков.