РИАМО - 26 мар. Нормативный срок реагирования на сообщения о борщевике в системе «Добродел» сократили с 30 до 8 дней, сообщил на заседании регионального правительства во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Улучшена работа на портале «Добродел», теперь предусмотрена геофиксация и фотофиксация, чтобы конкретно каждое обращение отрабатывать. Более того, работа по борьбе с борщевиком уже переведена в ЦУР (Центр управления регионом – ред.). Если раньше мы тратили порядка 30 дней, то теперь цель - 8 дней», - сказал Разин.

Министр подчеркнул, что за указанный срок каждая жалоба на борщевик должна быть отработана.

Порядка 32 тысяч гектаров земли в Московской области поражены борщевиком, из них 15 тысяч гектаров - это частные земли, где бороться с борщевиком должен собственник, еще 15 тысяч гектаров - земли, которые обрабатывают органы местного самоуправления. Около 1,5 тысяч гектаров пораженных земель находятся в полосах отвода.

Наиболее остро проблема с борщевиком стоит в Сергиево-Посадском районе, Можайском округе, Рузском округе, Волоколамском районе. Программа по борьбе с растением-вредителем стартовала в Подмосковье в 2018 году.

В августе 2018 года Мособлдума внесла изменения в КоАП Московской области, установив ответственность физических и юридических лиц за невыполнение мероприятий по борьбе с борщевиком на участках, находящихся в их собственности или пользовании. Так, для граждан административный штраф составляет 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20-50 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.