РИАМО – 26 мар. Названы регионы России с наиболее высоким уровнем занятости населения, Москва попала в тройку лидеров, сообщает RT.

По данным Росстата, на начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.

«За ними следуют Москва (74,6%), Санкт-Петербург (73,7%) и Магаданская область (73%)», – говорится в материале.

Регионами-аутсайдерами по числу занятого населения признаны Республика Тыва (49,4%), Карачаево-Черкесия (50%), Ингушетия (54%), Дагестан (54,7%) и Курганская область (55%).

«В целом по России показатель занятости за ноябрь 2018 – январь 2019 года составил 65,2%», – уточняется в материале.

Уровень занятости населения – отношение численности работающего населения к общему количеству жителей страны или конкретного региона.

Накануне в Минтруде России рассказали, что в прошлом году в качестве безработных были зарегистрированы 1,4 миллиона граждан, что на 10,4% меньше, чем в 2017 году.