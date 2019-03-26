РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. Капитальный ремонт 132 многоквартирных домов проведут в городском округе Люберцы в 2019 году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Согласно реализации региональной программы по проведению капитального ремонта в 2019 году запланированы работы в 132 МКД. В том числе в Люберцах капитально отремонтируют 84 дома, в Томилине – 22, в Малаховке – 12, в Октябрьском – 7 и в Краскове – 7 домов», – сказал Ружицкий.

В рамках программы отремонтируют фасады 53 многоквартирных домов, кровли – в 53 домах, внутридомовые инженерные системы – в 28 домах, фундамент отмостков – в 5 МКД.

Всего в текущем году заменят 130 лифтов в 39 МКД. Ружицкий добавил, что в настоящее время определен генеральный подрядчик – ОАО «ЛГЖТ».

В 2018 году на территории городского округа Люберцы выполнили капитальный ремонт 112 многоквартирных домов, заменили 78 лифтов.