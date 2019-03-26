РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. В подмосковных Люберцах разыскивают Mitsubishi ASX, который угнали на улице Попова в феврале, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В ночь с 26 на 27 февраля от дома №24/1 по улице Попова Люберец угнали автомобиль Mitsubishi ASX белого цвета 2014 года выпуска. Номера: Х330АХ750. Особые приметы: трещина на заднем бампере с левой стороны, тканевый салон, на водительском сидении имелась небольшая дырка.

«Просьба всех, то обладает какой-либо информацией, сообщить по номеру телефона: 8(910)454-44-06 (Михаил) или в полицию», – говорится в сообщении.

Потерпевший надеется на помощь очевидцев.