РИАМО - 26 мар. Солнце и тепло практически полностью растопили сугробы в столице, в районе ВДНХ их высота составляет 7 сантиметров, а в Немчиновке всего 1 сантиметр, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Из-за теплой погоды снега в Москве становится все меньше и меньше. Утром 26 марта на главной метеостанции столицы, ВДНХ его осталось всего 7 сантиметров. Еще меньше снега в районе сельскохозяйственной академии имени Михельсона, 3 сантиметра. И почти его совсем не осталось в центре города, 2 сантиметра на Балчуге», – говорится в сообщении.

Вблизи западной границы Москвы, в Немчиновке снега всего 1 сантиметр, и он может растаять уже сегодня, ведь температура будет положительная. Лишь на северной окраине города снега осталось 15 сантиметров, да на востоке, в Измайлове его еще 10 сантиметров.

«На текущей, заключительной неделе марта, несмотря на небольшое похолодание, к выходным дням дневная температура может повыситься до 8-10 градусов. Возможно, что в нынешнем году уже к началу апреля снег на улицах города в основном исчезнет», – заключается в материале.