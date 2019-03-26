РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов возглавил рабочую группу по разработке проекта развития туристической досуговой инфраструктуры в поселке Дубровицы, сообщается в группе «ДУБРОВЧАНЕ | ТОС Дубровицы | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Глава городского округа Николай Пестов возглавил рабочую группу по разработке проекта развития туристической досуговой инфраструктуры поселка Дубровицы. С инициативой о создании рабочей группы к главе обратился совет территориального общественного самоуправления (ТОС) «Дубровицы» в конце января 2019 года», – говорится в сообщении.

Проект будет направлен на формирование доступной и комфортной туристической среды, создание комфортного пространства для досуга жителей городского округа, стимулирование интереса жителей и молодежи к историческому и культурному наследию.

Прошедшей зимой поселок Дубровицы стал одной из ключевых зимних досуговых площадок в рамках региональной акции «Зима в Подмосковье». Ранее совет ТОС «Дубровицы» обращал внимание на недостаточную развитость досуговой инфраструктуры. Изучение общественного мнения подтвердило востребованность реализации проекта.

Как отмечается в постановлении администрации городского округа от 19 марта 2019 года, опубликованном в группе, в состав рабочей группы также вошли замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов, замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов, замглавы администрации округа Алексей Кук и многие другие. В рабочей группе будет председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак.