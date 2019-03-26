РИАМО - 26 мар. С 2012 по 2018 год выбросы вредных веществ от промышленных предприятий в Москве снизились практически на 12%, сообщила председатель комиссии Московской городской думы по экологической политике Зоя Зотова в ходе международного форума «Экология» во вторник.

«Когда мы говорим о промышленных предприятиях, мы понимаем, что сегодня это увязано с наилучшими доступными технологиями, это увязано с модернизацией производства, со снижением негативного воздействия. Я не могу не привести общую цифру: на 11,8% снизилось негативное воздействие», - сказала Зотова.

В презентации к ее выступлению поясняется, что такого снижения выбросов от промышленных предприятий удалось достичь с 2012 по 2018 год.

Зотова также отметила, что в Москве уделяется большое внимание реабилитации водных объектов.