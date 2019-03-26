РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В подмосковном Подольске в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий установят и реконструируют более 70 детских игровых и спортивных площадок в текущем году, сообщается на сайте администрации городского округа.

На территории муниципалитета в 2018 году благоустроили 50 дворовых территорий, установили и реконструировали 56 детских игровых и 21 спортивную площадку. Также установили три детские игровые площадки по губернаторской программе «Наше Подмосковье».

«В 2019 году в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий планируется установить и реконструировать 72 детских игровых и спортивных площадки в Подольске. Комплексное благоустройство дворовых территорий планируется провести с мая по ноябрь 2019 года. При разработке схем учтено мнение жителей многоквартирных домов, дефектные ведомости и схемы составлены также с учетом их пожеланий», – говорится в сообщении.

По губернаторской программе «Наше Подмосковье» в Подольске в 2019 году установят четыре детских игровых площадки в микрорайоне Климовск на улицах Симферопольская, дом №21 и Театральная, дом №4; в поселке Быково на улице Московская, дома №№2 и 3; в микрорайоне Львовский на улице Горького, дом №5.

На этих площадках сделают асфальтобетонное основание, подготовят основание под песочные дворики, подходы к площадкам. Также установят электроосвещение и систему видеонаблюдения, которую подключат к системе «Безопасный регион». Обустроят пешеходные дорожки или приведут в нормативное состояние существующие, оформят прилегающую территорию, посадят кустарники, деревья и цветы.

В рамках реализации пилотного проекта министерства благоустройства Московской области «Реновация дворовых территорий» обустроят дворовые территории в микрорайоне Климовск на улице Ленина, у домов №№12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 16Б, на улице Победы, у домов №№2/18, 4, 6.