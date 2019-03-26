РИАМО - 26 мар. В этом году весенние субботники в Подмосковье будут проводиться по отраслевому принципу, то есть у определенных видов территорий будут свои ответственные за уборку организации и ведомства, сообщил на заседании регионального правительства во вторник министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

С 30 марта по 20 апреля в Московской области пройдет месячник благоустройства, который начнется с парада коммунальной техники в 65 муниципальных образованиях региона. На 30 марта, 6 и 13 апреля намечены муниципальные субботники, а 20 апреля в Подмосковье пройдет общеобластная генеральная уборка.

«Мы в этом году предлагаем отраслевой принцип субботника. Центральные органы власти будут закреплены за вверенными им территориями - парки, вылетные магистрали, больницы, вокзалы. Органы местного самоуправления и Госжилинспекция - дворовые территории, скверы. Торговые предприятия совместно с министерством потребительского рынка будут координировать уборку территорий торговых сетей», - сказал Хайкин.

Всего определено семь основных групп территорий, которые подлежат уборке. Это парки, скверы, бульвары; вылетные магистрали; дворовые территории; территории больниц, поликлиник, школ и железнодорожных вокзалов; территории торгово-развлекательных центров, рынков и магазинов; территории мемориалов воинской доблести; пляжи.