РИАМО - 26 мар. Еще пять проблемных объектов в Москве, по которым были нарушены права граждан – участников строительства, достроит городской застройщик, такое беспрецедентное решение было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Так, за счет средств города будут достроены объекты по следующим адресам: улица Малыгина, владение 12; Троицк, 42-й километр Калужского шоссе (ЖК «Легенда»); Воскресенское (ЖК «Воскресенское»); городской округ Троицк, улица Текстильщиков, владение 2, корпус 1, 2 (Е-39); поселок Кокошкино, улица Труда, 8», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она уточнила, что в ближайшее время будут проведены обследования, по результатам которых определятся объемы работ, необходимых для завершения строительства указанных объектов.

Пятова пояснила, что после проведения данных мероприятий будут определены и объемы финансирования.

В материале напоминается, что застройщик дома на улице Малыгина - ЗАО «Финансовая Корпорация» – в сентябре 2014 года признан банкротом. Для достройки объекта собственными силами граждане организовали товарищество собственников жилья. Однако, несмотря на приложенные ими усилия, достроить объект так и не удалось.

Застройщик ЖК «Легенда» – ООО «ИнвестСтройГрупп» – в марте 2018 года также признан несостоятельным (банкротом). Кроме того, в отношении неустановленных лиц компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Согласно проекту, ЖК «Легенда» включает в себя семь жилых корпусов.

Строительство ЖК «Воскресенское» в 2005 году начал застройщик ЗАО «ТСК «Евро-Старт». С 2014 года компания находится в банкротстве. В рамках реализации проекта планировалось возвести комплекс из четырех домов. В результате корпуса №№1, 2, 4 находятся в разной степени готовности, к строительству корпуса №3 застройщик не приступил.

В отношении застройщика двух жилых домов по адресу: Троицк, улица Текстильщиков, владение 2, корпус 1, 2 (Е-39) – ЗАО «ПСФ «НОРД» – конкурсное производство было открыто в сентябре 2005 года. Строительство объекта приостановили в 2009 году. По проекту в недостроенных жилых домах было предусмотрено 336 квартир.

Инвестиционный контракт на строительство дома в поселке Кокошкино был заключен в 2004 году, к строительству застройщик ООО «АИС-Проект» приступил в 2005 году. Строительство приостановлено в 2009 году. С 2014 года застройщик находится в процедуре банкротства.