РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. На полигоне предприятия ЦНИИТОЧМАШ в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска провели испытания раритетного оружия для создания видеосюжетов ко Дню Победы, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Легендарные исторические образцы стрелкового оружия, хранящиеся на АО «ЦНИИТОЧМАШ», стали «звездами» видеосюжетов, посвященных Второй мировой войне. За раритетами, знаменитой винтовкой Мосина, пулеметом Максима, пистолетом-пулеметом Шпагина и Судаева и другими, съемочные группы в преддверии Дня Победы потянулись на испытательный центр предприятия», – говорится в сообщении.

Полигон, который расположен в микрорайоне Львовский Подольска и где проходят предварительные испытания все образцы современного стрелкового вооружения, позволил участникам съемок в полной мере прочувствовать особенности легендарных образцов.

В кадре работали люди, умеющие обращаться с оружием, и трудностей в процессе стрельбы не возникло. Однако при разборке-сборке образцов и снаряжении магазинов сотрудникам ЦНИИТОЧМАШ пришлось рассказать гостям полигона об особенностях работы со «старичками».

На АО «ЦНИИТОЧМАШ», являющемся центром исследований и разработок стрелкового оружия, хранятся образцы вооружения, изготовленного еще в 20-х годах прошлого века и позже. Все они – в действующем состоянии.

Результаты творческой деятельности можно будет увидеть в интернете и на экранах телевизоров. Так, в преддверии 9 Мая на телеканале «Звезда» выйдет серия спецвыпусков «Оружие Победы».