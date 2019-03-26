РИАМО - 26 мар. Лучшими муниципальными образованиями по проведению программы капитального ремонта являются Бронницы, Волоколамский район, Долгопрудный и Домодедово, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Во вторник проходит расширенное заседание правительства Московской области под руководством губернатора региона Андрея Воробьева.

«Хотелось бы отметить муниципальные образования, программа невозможна без участия глав. Есть десять лидеров - это Бронницы, Волоколамский район, Долгопрудный, Домодедово, Клин, Коломенский, Люберцы, Орехово-Зуево, Химки, Шаховская. Есть отстающие - это Раменский (район - ред.) и Щелково, пока проваливаются», - сказал Хромушин.

Он отметил, что также пока среди отстающих есть и Пушкинский район, однако скоро он должен выйти из аутсайдеров.

В марте на всероссийском совещании по капремонту общего имущества многоквартирных домов «Капремонт Upgrade v.2.0» Подмосковье признали лучшим регионом по эффективности реализации самой масштабной региональной программы капремонта.