РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. В подмосковных Люберцах в ходе рейда во вторник проверили исправность валидаторов для безналичной оплаты проезда в маршрутных такси и автобусах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Данный рейд плановый. В его ходе проверили наличие у водителей необходимых документов и проездных документов у пассажиров, исправность валидаторов для возможности безналичной оплаты, в частности, картой «Стрелка», выдачу билетов пассажирам», – сказал начальник МУ ГКУ Московской области «Административно-техническая инспекция» Юрий Антюфеев.

Он пояснил, что штраф за безбилетный проезд составляет одну тысячу рублей. Если водитель не выдал чек или не предоставил возможность безналичной оплаты – его оштрафуют на две тысячи рублей.

По словам Антюфеева, в совместном рейде приняли участие представители административно-пассажирской инспекции, администрации Люберец, сотрудники МВД и регионального управления транспортной инспекции, Федеральная служба государственного надзора.

«За три года количество нарушений снизилось. Во многом этому способствует возможность оплаты картой «Стрелка», – отметил Антюфеев.