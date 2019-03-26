РИАМО – 26 мар. В феврале на столичном рынке жилья на 34% вырос спрос на покупку квартир в новостройках, говорится в сообщении пресс-службы компании «Метриум».

«В феврале спрос на новостройки Москвы вырос на 34%, подсчитали эксперты «Метриум», основываясь на данных Росреестра. В прошлом месяце было зарегистрировано 7,2 тысячи договоров долевого участия – абсолютный рекорд для этого месяца», – отмечается в сообщении.

Кроме того, выросло и количество ипотечных сделок, несмотря на рост ставок по кредитам.

«Высокая активность наблюдалась в феврале и на вторичном рынке жилья», – добавляется в материале.

По подсчетам аналитиков «Метриум», в феврале покупатели новостроек в столице заключили 7,2 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), что на 34% больше, чем январе.

«По сравнению с февралем прошлого года, когда было зафиксировано 5,6 тысячи сделок, активность клиентов возросла на 29%. Февраль уступил только трем самым ажиотажным месяцам 2018 года (октябрь–декабрь), обойдя по количеству каждый из более ранних месяцев», – дополняется в сообщении.

По абсолютному количеству соглашений на покупку строящегося жилья февраль 2019 года стал рекордным и в более широкой ретроспективе.

«В 2017 году в Москве регистраторы зафиксировали 3,3 тысячи ДДУ, в 2016 – 2,1 тысячи, в 2015 – 1,3 тысячи, в 2014 – 2 тысячи», – перечисляется в материале.

Столь быстрого «потепления» с точки зрения восстановления активности покупателей после января никогда не наблюдалось, отмечает генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин.

«Обычно количество сделок плавно повышается к середине весны, но в этом году мы видим, что покупатели спешат приобрести жилье с начала года», – подытожил эксперт.