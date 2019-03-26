РИАМО - 26 мар. Жители Подмосковья стали активнее собирать деньги на капитальный ремонт, уровень собираемости достиг 97%, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.
Во вторник проходит расширенное заседание правительства Московской области под руководством губернатора региона Андрея Воробьева.
Он отметил, что это свидетельствует о том, что жители видят результаты работы и перемены к лучшему. При этом в регионе сформирован рынок подрядных организаций.
В Московской области почти 2 тысячи многоквартирных домов будут капитально отремонтированы в текущем году. Работы включают в себя комплексный подход - замену лифтов, ремонт фасадов, кровли.
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