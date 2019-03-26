РИАМО - 26 мар. Жители Подмосковья стали активнее собирать деньги на капитальный ремонт, уровень собираемости достиг 97%, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Во вторник проходит расширенное заседание правительства Московской области под руководством губернатора региона Андрея Воробьева.

«Когда программа начиналась, люди не видели результат. Уровень собираемости был 83%. Сегодня у нас 97% собираемости на капитальный ремонт. Это один из самых высоких показателей по собираемости в РФ. В средний показатель в РФ - 87,5%», - сказал Хромушин.

Он отметил, что это свидетельствует о том, что жители видят результаты работы и перемены к лучшему. При этом в регионе сформирован рынок подрядных организаций.

В Московской области почти 2 тысячи многоквартирных домов будут капитально отремонтированы в текущем году. Работы включают в себя комплексный подход - замену лифтов, ремонт фасадов, кровли.