РИАМО - 26 мар. Столичные следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины 1959 года рождения на северо-западе Москвы, тело которого вечером 24 марта в квартире нашла родственница, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. По предварительным данным, на теле мужчины видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти не обнаружено», – сказала собеседник агентства.

Иванова уточнила, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключила Иванова.