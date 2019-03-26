РИАМО - 26 мар. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Подмосковья улучшило условия проживания уже более 1,7 миллиона человек, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Срок программы капитального ремонта был до 2038 года, теперь он до 2049 года, это самая масштабная программа в России. В нее включены более 44 тысяч многоквартирных домов. С 2014 года улучшены условия жизни более 1,7 миллиона жителей, теперь они живут в отремонтированных домах», - сказал Хромушин на заседании регионального правительства во вторник.

Хромушин отметил, что с 2014 года в Подмосковье капитально отремонтировали почти 11 тысяч домов, заменили 9,6 тысячи лифтов.

«При плане программы в 2018 году - 2,8 тысячи домов, мы ее выполнили на 93%», - заключил министр.