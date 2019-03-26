РИАМО – 26 мар. Следователи проведут проверку по факту инцидента с несовершеннолетней в школе на востоке столицы, в результате которого школьница получила ножевое ранение в живот, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В одну из городских больниц 25 марта поступила несовершеннолетняя с ножевым ранением в области живота. Девочка была госпитализирована для обследования и получения необходимой медицинской помощи.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. Предварительно, данное ножевое ранение девочка получила в школе от одноклассницы», – сказала Иванова.

Этот факт несовершеннолетняя скрыла от учителей и одноклассников.

«Вечером того же дня мамой девочки была обнаружена рана», – уточнила Иванова.

Она добавила, что в рамках проверки следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

«Опрашиваются сотрудники образовательного учреждения, одноклассники и родители подростков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – резюмировала собеседник агентства.

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