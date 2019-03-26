РИАМО - 26 мар. В новом помещении театрального института имени Щукина в столице планируют организоваться занятия по актерскому мастерству для учителей и курсы для региональных театров, сообщил ректор вуза Евгений Князев.

Он отметил, что в бывшем Симоновском театре, реконструкция которого не так давно завершилась, два этажа принадлежат театру имени Вахтангова, а еще два передали Щукинскому театральному институту. Сейчас идет оформление документов. В вузе было очень тесно на режиссерском факультете, а для дополнительного образования вообще катастрофически не хватало места.

«Сегодня актерские навыки стали очень востребованы среди представителей других специальностей. Предположим, для учителей. Должен ли преподаватель, когда выходит к ученикам, обладать актерским инструментарием? С нашей точки зрения, да. Чем заразительнее и убедительнее учитель, тем быстрее он может увлечь ребят и донести материал», - сказал Князев в интервью газете «Известия».

Он отметил, что преподаватель также должен уметь правильно говорить, владеть аудиторией.

«Существует множество специальностей, где людям, помимо их основных навыков, необходимо хорошо владеть риторикой, быть органичными, уметь держаться на публике и заинтересовать ее. Для таких занятий нам были нужны дополнительные помещения», - пояснил ректор института.

По его словам, в вузе, скорее всего, начнется активная подготовка целевых курсов для региональных театров.

«Будут заключаться трехсторонние договоры, согласно которым регионы будут оплачивать обучение ребят с тем, чтобы после окончания они вернулись работать домой. Собственно, мы уже это делаем. Сейчас готовим целевой курс для архангельского театра, выпустили актеров для Калуги и Иркутска», - отметил Князев.

Он высказал мнение, что учить будущих артистов и режиссеров желательно в столице. Тогда студенты смогут посмотреть лучшие образцы театрального искусства, посетить ведущие музеи, выставки и после выпуска уедут домой обогащенными, будут нести эту высокую культуру в родные города.