РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 мар. В понедельник в Торгово-промышленной палате (ТПП) Королева в рамках работы «Школы молодого предпринимателя» состоялась деловая игра для школьников по повышению уровня финансовой грамотности, сообщается в Instagram-аккаунте палаты.

Игра организована совместно с институтом присяжных бухгалтеров и аудиторов Англии и Уэльса.

«Учеников 8-11 классов королевских школ приветствовали представители института Анна Бурнэ, Андреа Кук, Меган Дойл, заместитель председателя комитета образования Королева Наталья Сушилина, Президент ТПП Королева. Игра проводилась на английском языке», – говорится в сообщении.

Разделившись на команды, участники получили кейсы, выполнив которые они отработали многие полезные навыки: умение работать в команде, научились делегировать полномочия и делать презентации, а также принимать стратегические решения по развитию бизнеса.

«Все эти навыки помогут им в будущей профессиональной деятельности, в том числе при устройстве на работу и продвижению по служебной лестнице», – говорится в сообщении.

По итогам игры каждый из ребят получил сертификат о прохождении тренинга. Команда старшеклассников, занявшая 1 место, будет приглашена на торжественный прием для членов института присяжных бухгалтеров и аудиторов Англии и Уэльса, который состоится осенью 2019 года в резиденции посла Великобритании в Москве.