РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 мар. Массовые субботники проведут в подмосковном Красногорске в марте и апреле текущего года, 30 марта субботник начнется с парада коммунальной техники, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Администрация городского округа Красногорск приглашает всех желающих принять участие в субботниках, которые пройдут 30 марта, 6, 13 и 20 апреля. Сделаем дворы, парки и общественно значимые территории чище вместе», – говорится в сообщении.

Самым массовым станет областной субботник 20 апреля. Основной площадкой в Красногорске определен Центральный городской парк.

«Все участники будут обеспечены инвентарем и горячим питанием», – дополняется в материале.

Муниципальные субботники пройдут как в Красногорске, так и в территориальных управлениях Нахабино, Ильинское и Отрадненское.

«В ближайшую субботу (30 марта – ред.) мероприятие начнется с парада коммунальной техники на площади перед администрацией горокруга Красногорск в 10:00», – отмечается в сообщении.