РИАМО – 26 мар. В Москве предварительное слушание в отношении российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и других участников драк состоится 3 апреля, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Пресненского суда столицы.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также Александра Протасовицкого возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

«Предварительное слушание по делу братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого назначено на 3 апреля в 14:00. Судья Е.Д. Абрамова», – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что предварительное слушание пройдет в закрытом режиме.

«Для слушателей открыто только оглашение постановление по итогам судебного заседания», – дополнил представитель пресс-службы суда.