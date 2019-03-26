РИАМО - 26 мар. С 28 марта по 15 апреля на интернет-портале «Добродел» пройдет голосование, в ходе которого жители Подмосковья выберут места для проведения весенних субботников, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Участникам голосования предлагается отметить место, которое, по их мнению, нуждается в уборке, а также записаться в участники субботника.

«Впервые министерство благоустройства организует голосование на портале «Добродел» за выбор территории в каждом муниципалитете для наведения порядка, которое пройдет с 28 марта по 15 апреля. Территория, набравшая больше 30 голосов, будет убрана в приоритетном порядке», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Кроме того, жители Подмосковья могут стать участниками всемирного флешмоба по уборке территорий. Для этого необходимо выложить в соцсетях фото участка до и после уборки, сопроводив хештегом #trashtag. Также можно поделиться снимками с общеобластного субботника, у которого есть свой хештег #грязинет.

С 30 марта по 20 апреля в Московской области пройдет месячник благоустройства, который начнется с парада коммунальной техники в 65 муниципальных образованиях региона. На 30 марта, 6 и 13 апреля намечены муниципальные субботники, а 20 апреля в Подмосковье пройдет общеобластная генеральная уборка.