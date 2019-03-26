РИАМО – 26 мар. В столичном районе Котловка введен в эксплуатацию научно-производственный комплекс, объект располагается на улице Нагорная, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Объект возведен по адресу: улица Нагорная, дом 3А (ЮЗАО, Котловка) в промышленной зоне на месте зданий, сгоревших при пожаре. Пятиэтажное здание общей площадью 13,7 тысяч квадратных метров предназначено для производства электроники и приборов различного назначения. Проектная численность сотрудников – 582 человека», – отмечается в сообщении.

Для удобства персонала и посетителей в здании установлено шесть лифтов, а также инвалидный подъемник.

«Прилегающая территория озеленена, устроены проезды. Открытая парковка рассчитана на 97 машино-мест. Объект возведен за счет инвестора», – уточняется в материале.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко подчеркнул, что по поручению мэра Сергея Собянина ведомство уделяет особое внимание качеству работ на производственных объектах.

«К проверкам научно-производственного комплекса в Котловке привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – заключил Антосенко.