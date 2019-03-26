РИАМО - 26 мар. На портал «Добродел» за минувшую неделю больше всего поступило жалоб на ямы на дорогах, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«Если посмотрим топ наших проблем, то видим, что по сути он разделился на два блока - все, что связано с транспортными тематиками, и все, что связано с чистотой во дворах, на газонах. Больше всего мы видим, что жаловались на проблемы с ямами на дорогах, второй блок - это то, что связано с чистотой во дворах, с освещением внутридворовой территории», - отметил Рымар.

По его словам, за прошлую неделю к системе «Добродел» присоединились 17 тысяч новых пользователей.

«Посмотрим результат работы системы «Добродел» за прошлую неделю. За прошлую неделю к нам присоединилось 17 тысяч пользователей, из них больше всего зарегистрировались в Балашихе, Одинцове и Люберцах. Интересный факт, который мы отметили, больше всего регистраций было в период с 11 до 12 часов», - подчеркнул Рымар.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.