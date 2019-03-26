РИАМО - 26 мар. На портал «Добродел» за минувшую неделю больше всего поступило жалоб на ямы на дорогах, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.
По его словам, за прошлую неделю к системе «Добродел» присоединились 17 тысяч новых пользователей.
«Посмотрим результат работы системы «Добродел» за прошлую неделю. За прошлую неделю к нам присоединилось 17 тысяч пользователей, из них больше всего зарегистрировались в Балашихе, Одинцове и Люберцах. Интересный факт, который мы отметили, больше всего регистраций было в период с 11 до 12 часов», - подчеркнул Рымар.
Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.
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