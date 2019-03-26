РИАМО - 26 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона поручил незамедлительно начать все необходимые мероприятия по борьбе с борщевиком, передает корреспондент РИАМО.

Во вторник проходит расширенное заседание правительства Московской области под руководством Воробьева.

«Еще одна тема - борьба с борщевиком. Мы приняли целую программу, выделили ресурсы. Уже сейчас. С ранней весны нужно провести все мероприятия, чтобы этот зловредный сорняк исчез с территории Подмосковья», - подчеркнул Воробьев.

Губернатор отметил, что бороться с сорняком нужно и на частных землях, и вдоль дорог.

Власти Московской области планируют обрабатывать всю территорию, пораженную борщевиком, удалять сорняк предлагается тремя способами: химическим, механическим и агротехническим. В регионе общая площадь поражения борщевиком Сосновского составляет около 32 тысяч гектаров.

В августе 2018 года Мособлдума внесла изменения в КоАП Московской области: была установлена ответственность для юрлиц и граждан за невыполнение мероприятий по борьбе с борщевиком на участках, находящихся в их собственности или пользовании.

Так, в случае неисполнения этой обязанности предусмотрена административная ответственность: для граждан - 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20-50 тысяч рублей, для юрлиц – 150 тысяч – 1 миллион рублей.

Борщевик Сосновского начали культивировать в СССР в 1947 году в качестве дешевого корма для животных, богатого витаминами. В дальнейшем растение широко распространилось по стране. При контакте борщевика с кожей у человека возникают «ожоги» из-за высокого содержания фуранокумаринов – веществ, повышающих чувствительность к ультрафиолету. Известны случаи, когда из-за этого погибали люди.