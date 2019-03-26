РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В подмосковном Подольске установили свыше 2 тысяч новых серых контейнеров, предназначенных для сбора «мокрых» отходов по программе раздельного сбора мусора, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках исполнения поручений партии «Единая Россия» депутат произвел проверку переоборудованных в соответствии с новыми стандартами площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) на улице Чехова, у дома №2 в Подольске.

«На сегодняшний день на территории городского округа Подольск установлено 310 контейнеров синего цвета для раздельного сбора отходов, и 2050 серых контейнеров. В настоящее время вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется регулярно, без срывов», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что проблемным вопросом остается медленное переоснащение новыми контейнерами, в том числе для раздельного сбора ТКО. Администрация городского округа и управляющие организации в рамках полномочий выполняют все обязательства.

«Поступают обращения граждан по отсутствию контейнеров для раздельного сбора отходов. Потребность в контейнерах для раздельного сбора отходов составляет более 200 штук», – пояснил Максимович.