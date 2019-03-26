РИАМО – 26 мар. В Москве ученица девятого класса госпитализирована после того, как одноклассница ударила ее ножом на востоке города, сообщает во вторник «Интерфакс».

«В больницу с ранением поступила ученица школы на востоке Москвы. Она заявила, что днем в понедельник (25 марта – ред.) ее ударила ножом в живот одноклассница», – заявил собеседник агентства.

По данным ряда СМИ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.

«Причины конфликта неизвестны», – заключается в материале.

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