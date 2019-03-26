РИАМО - 26 мар. В Московской области почти 2 тысячи многоквартирных домов будут капитально отремонтированы в текущем году, работы должны завершить в срок, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во вторник проходит расширенное заседание правительства Московской области под руководством Воробьева.

«Большая тема - капитальный ремонт. Порядка 14 миллиардов рублей на капитальный ремонт у нас ежегодно направляется. Стратегически важно опираться на мнение жителей, управдомов. Мы за это время порядка 10 тысяч домов отремонтировали, в этом году план 1900. Все должно быть сделано в срок», - сказал Воробьев.

Он отметил, что капитальный ремонт включает в себя комплексный подход - замену лифтов, ремонт фасадов, кровли.

Также в 2019 году планируется привести в порядок не менее 400 фасадов жилых многоквартирных домов, которые выходят на центральные улицы, площади, парки и прочие «места притяжения» городов и поселков Подмосковья.

В марте на всероссийском совещании по капремонту общего имущества многоквартирных домов «Капремонт Upgrade v.2.0» Подмосковье признали лучшим регионом по эффективности реализации самой масштабной региональной программы капремонта.