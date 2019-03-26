РИАМО - 26 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник поручил властям разработать технологию, которая позволит содержать детские площадки в пригодном к использованию состоянии в течение всего года.

«Мы посмотрели динамику обращений по детским площадкам. Очень часто получается так, что детская площадка у нас засыпана снегом, там наледь. Нужно своевременно проводить мероприятия по уборке. Это не значит, что сейчас нужно взять лом и лопату и все покрытие испортить. На будущее нужна технология, которая позволяет детскую площадку круглый год держать в достойном виде», - сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что от жителей Подмосковья поступает большое количество обращений, касающихся состояния детских площадок.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что по итогам 2019 года в Подмосковье благоустроят 1260 дворов, 246 детских площадок, 50 общественных территорий и 18 парков. Также в регионе установят 10 каруселей и смонтируют 700 километров дорожного освещения по программе «Светлый город».