РИАМО – 26 мар. На западе Москвы по программе реновации началось новое переселение, во вторник смотровые ордера получили жители двух домов, расположенных в районах Можайский и Очаково-Матвеевское, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Проживающим в домах на улице Толбухина дом 4, корпус 1 предложены варианты новых квартир в домах на улицах Гжатской, дом 16 корпус 1 и Красных Зорь дом 59Б, а жильцы дома 1 на улице Наташи Ковшовой переезжают в дом 11 на улице Матвеевская», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, специалистами было подготовлено и вручено переезжающим семьям 69 писем с предложениями равнозначных квартир.

Он уточнил, что ранее успешно была проведена работа по переселению жителей из четырех домов по адресам: Гродненская улица, дома 7, 9, Красных Зорь улица, дома 23, 25 в новостройки на улице Гжатской, дом 16 корпус 1 и на улице Красных Зорь, дом 59 Б.

«Всего в Западном административном округе переселяются 897 семей из 12 пятиэтажных домов в районах Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское», – дополнил Гаман.

Левкин напомнил, что реновация на западе столицы началась в прошлом году.

«В Западном административном округе больше всего районов, где идет переселение по программе. При этом, в Можайском районе два дома (Гродненская, 7 и Красных Зорь, 23) – полностью отселены и снесены по технологии «умного сноса», два других (Гродненская, 9 и Красных Зорь, 25) – отселены», – подчеркнул он.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5172 домов. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.