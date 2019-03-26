РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. Труп женщины обнаружили в квартире жилого дома Люберец в минувшие выходные, по подозрению в совершении данного преступления задержана ранее судимая собутыльница убитой, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В минувшие выходные в квартире дома №27 на улице Побратимов в городском округе Люберцы обнаружили труп женщины с ранением грудной клетки.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлена и доставлена в Следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области гражданка 1982 года рождения, ранее судимая по статье 322.2 УК РФ», – сказал сотрудник.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту 25 марта Следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Подозреваемая задержана.