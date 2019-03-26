РИАМО - 26 мар. Удобство подходов к станциям Московских центральных диаметров (МЦД) оценили с помощью аэросъемки, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «МосТрансПроект».

«При проектировании и создании станций МЦД применяются новейшие технологии и используется лучший мировой опыт. Для того, чтобы горожанам было удобно добираться из дома, от автобусной остановки или социального объекта до станций пешком, важно обеспечить удобные пешеходные связи», - сказал директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков.

Он отметил, что для достижения вышеуказанных целей учреждение с помощью беспилотников создало ортофотопланы, которые позволили оценить пешеходную доступность станций МЦД.

Съемки происходили с высоты 150 метров и в радиусе пешеходной доступности станций.

Съемки проводились в течение одного месяца. За это время было совершено более 60 облетов – столько станций будут включать МЦД-1 и МЦД-2.

Выявленные в том числе с помощью аэросъемки замечания были учтены при создании транспортных схем вблизи станций МЦД. Транспортные схемы учитывают организацию дорожного движения всех видов транспорта, включая личный и общественный, а также расположение остановок, велодорожек и пешеходных зон.

«МосТрансПроект» за время существования разработал 250 транспортных схем, в том числе по таким значимым проектам как парк «Зарядье», пешеходные улицы по программе «Моя улица», велосипедные маршруты на Бульварном кольце, транспортное обслуживание остановок МЦК и МЦД, парк «Остров мечты», гостиница «Метрополь», канатная дорога «Речной вокзал - Планерная» и другие. В настоящий момент ведется разработка по транспортным схемам новых линий трамвая.

Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск, планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Помимо этого, в столице разрабатывают МЦД-4 и МЦД-5. Маршруты МЦД-1 и МЦД-2 нанесут на схему столичной подземки к запуску Московских центральных диаметров. Плакаты обновят в поездах и вестибюлях метро.

МЦД свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на метрополитен и Московское центральное кольцо. Работать МЦД будут так же, как и метро, – с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик.

Ввести в эксплуатацию третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) планируют в конце 2021 – начале 2022 года, благодаря открытию МЦД-3 пассажиры смогут доехать от Химок до центра Москвы в два раза быстрее.

Проект МЦД значительно улучшит транспортное сообщение для 6 миллионов москвичей и жителей Подмосковья, по прогнозам расчетный трафик после запуска первых двух МЦД может составить до 90 миллионов пассажиров в год.