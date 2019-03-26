РИАМО - 26 мар. Госкомпания «Автодор» обнаружила 11 проблемных точек, которые помешают движению на будущей Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы, чтобы их ликвидировать, потребуются дополнительные бюджетные вливания – предварительно работы оцениваются в 44-45 миллиардов рублей, пишет газета «Ведомости».

«Иначе теряется весь смысл ЦКАД, только так дорога справится с планируемым грузопотоком, в том числе с международными перевозками. <…> Это не увеличение стоимости дороги, а дополнительный проект по расшивке узких мест, <…> смета предварительная, окончательная будет известна после того, как проект пройдет Главгосэкспертизу», - отмечается в статье.

Четырехполосная кольцевая дорога должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. В 2017 году стоимость ее строительства оценивалась в 313,2 миллиарда рублей. Но окончательная смета не известна, признавала в начале этого года Счетная палата, сроки работ срываются из-за низкого качества проекта и длительных процедур изъятия земельных участков.

Полностью ЦКАД должна быть открыта осенью 2021 года. Проект дороги готовился еще в 2000-х. Во время работ строители столкнулись с многочисленными проблемами – например, обнаружились неучтенные в проекте инженерные коммуникации, в том числе магистральные газопроводы и нефтепроводы.

«Автодор» за свой счет уже готовит проект ликвидации критических точек. На него предстоит потратить около 800 миллионов рублей, к концу этого года планируется получить заключение Главгосэкспертизы, сам проект ЦКАД переделывать не нужно. Предстоит построить пешеходные переходы, транспортные развязки (например, на пересечении ЦКАД с Волоколамским и Можайским шоссе), обходы, реконструировать мост через Москву-реку в Звенигороде.

Почти все работы касаются пятого участка ЦКАД протяженностью около 76 километров, который находится на западе от Москвы. Изначально вся его стоимость оценивалась примерно в 42 миллиарда рублей. Работы касаются не только пятого пускового комплекса ЦКАД, они запланированы, например, и на первом, и на четвертом участках. Так, на первом участке потребуется переустроить инженерные коммуникации, реконструировать Калужское шоссе на пересечении с ЦКАД, построить эстакады на съездах, развязки.

Строительство планируется начать в 2020 году и завершить все мероприятия в 2024 году, потребуется финансирование из федерального бюджета.