РИАМО - 26 мар. Двадцатого апреля в честь Праздника труда Подмосковья в регионе проведут общеобластной субботник, принять участие в весенней уборке территорий приглашают всех неравнодушных жителей, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Цель субботника – не только привести в порядок территории после зимы, но возродить праздник совместного труда. Впервые субботник пройдет вдоль вылетных магистралей. Планируется высадить более 2 тысяч деревьев вдоль дорог», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

По его словам, во время субботника в подмосковных парках пройдут концерты, спортивные состязания, розыгрыши и программы для детей. Участников мероприятия ждут угощения и горячий чай.

Хайкин также сообщил, что с 30 марта по 20 апреля в Московской области пройдет месячник благоустройства. Месячник начнется с парада коммунальной техники, он состоится в 65 муниципальных образованиях. В параде примут участие около 5 тысяч машин. На 30 марта, 6 и 13 апреля намечены муниципальные субботники, а 20 апреля пройдет общеобластная генеральная уборка.

В течение месячника благоустройства работы будут проводить в ежедневном режиме. Порядок наведут в парках, дворах, на вылетных магистралях, пляжах, памятниках и мемориалах, а также на территориях учреждений.

«Ожидаем, что в субботнике примут участие около 700 тысяч человек. Приглашаем всех неравнодушных жителей присоединиться к наведению порядка в Московской области», - заключил Хайкин.