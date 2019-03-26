РИАМО - 26 мар. Пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги курсируют со всеми предусмотренными расписанием остановками после произошедшего сбоя по техническим причинам, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«На Курском направлении Московской железной дороги пригородные поезда, выполняющие рейсы в сторону Московской области, останавливаются для посадки и высадки пассажиров на всех предусмотренных расписанием остановках», – говорится в сообщении.

анее на участке железной дороги в сторону области пригородные поезда проходили промежуточные платформы «Покровская», «Красный Строитель», «Битца», «Бутово», «Щербинка» и «Силикатная» без остановки.

Сбой произошел из-за того, что на перегоне Красный Строитель – Щербинка по техническим причинам остановился межобластной экспресс Москва – Тула. На период буксировки состава диспетчеры организовали движение поездов в сторону области по соседнему пути. Однако промежуточные остановки вдоль этого пути не оборудованы платформами для посадки и высадки. Временный режим позволил обеспечить перевозку пассажиров.

«В настоящее время Московская железная дорога вводит в график задержанные в пути пригородные поезда. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», – заключается в материале.