РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В двух многоквартирных домах микрорайона Климовск подмосковного Подольска временно отключили воду из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«Сегодня (26 марта – ред.) в микрорайоне Климовск будут выполнять работы по замене участка нижнего розлива на системе холодного водоснабжения. На время выполнения указанного ремонта с 9:00 до 11:00 не будет подавать вода в квартиры домов №№38 и 40 по улице Школьная», – говорится в сообщении.

Также с 10:00 до 15:00 будут производить ремонтные работы на участке теплотрассы, от которого запитаны многоквартирные дома №№14Б и 16Б. Во время выполнения ремонта отопление в квартирах данных домов будет приспущено.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.