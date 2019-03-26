РИАМО - 26 мар. Столичные спасатели помогли лыжнику, провалившемуся под лед на канале имени Москвы, пострадавшему оказали первую помощь, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«В 09:10 спасатели МГПСС поисково-спасательной станции «Левобережная» спасли мужчину-лыжника. Происшествие произошло недалеко от Ленинградского моста, канал имени Москвы, 50 метров от берега, 800 метров от станции», - сказал собеседник агнетства.

Он уточнил, что лыжник провалился под лед на водоеме.

«Сейчас лыжника доставили на станцию, оказали первую помощь. Ожидают бригаду скорой помощи», - заключил представитель пресс-службы.