РИАМО - 26 мар. В конце рабочей неделе ожидается похолодание, а на предстоящих выходных в столице синоптики прогнозируют свыше плюс 10 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Несмотря на периодические возвращения зимы, весна в Московском регионе продолжает набирать обороты.

«27 и 28 марта весна в центральных областях Европейской России вновь возьмет паузу. Дневные температуры будут колебаться в пределах от 1 до 4 градусов. А в выходные впервые в этом году московские термометры превысят 10-градусную отметку», - говорится в сообщении.

Также 25 марта температура в Москве поднялась до плюс 7,3 градуса, таким образом вчерашний день стал самым теплым с начала года.