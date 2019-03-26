РИАМО - 26 мар. За безопасностью отдыхающих на московских пляжах проследит дрон-спасатель, он предупредит горожан о возможном риске, а при необходимости сбросит утопающему спасательный жилет, пишет газета «Известия».

«Московские спасатели перед началом купального сезона начали тестировать новый дрон — A6 PLUS с дополнительными модулями. Беспилотник оснащен камерой высокого разрешения, громкоговорителем и световыми маячками. Также в нем предусмотрена возможность транспортировать самонадувающийся спасательный жилет», - говорится в статье.

Как отметил начальник Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) Сергей Ежов, дрон станут запускать для патрулирования по заданному маршруту — беспилотник будет облетать пляжи и выявлять потенциально опасные ситуации.

«Мы можем приблизить изображение с камеры и рассмотреть конкретного человека, определить, нужна ли ему помощь. Если человек в беде — дрон сбросит спасательный жилет, который надувается при ударе об воду, а к месту выдвинется катер», — отметил Ежов.

Дрон уже «научили» предотвращать несчастные случаи. Если, например, оператор увидит детей, оставленных без присмотра, заплывшего на судоходный фарватер человека или экстремалов, собирающихся нырнуть с моста, он сумеет предупредить их через громкоговоритель на беспилотнике.

Пока дрон будет базироваться на спасательной станции в Серебряном Бору. В радиусе его действия будут пляжи, расположенные поблизости, а также в Строгинской пойме. При необходимости беспилотник можно доставить в любую точку города — в частности, в новую Москву для поиска людей в зонах подтопления во время весеннего паводка, отметил Ежов.

«До конца 2019 года мы хотим опробовать все варианты использования дрона. Аппарат может работать при температурах до минус 20 градусов, поэтому будем его испытывать и поздней осенью при становлении льда, и в сильные морозы», — добавил глава МГПСС.

По его оценкам, московским спасателям может понадобиться еще два-три таких беспилотника. Решение будет приниматься после всех испытаний, если дрон покажет высокую эффективность.

Председатель генерального совета Российского союза спасателей Сергей Щетинин отметил, что беспилотники помогут сократить количество жертв на воде, поскольку дадут утопающему возможность продержаться на плаву дополнительное время.

«Такие дроны активно используют за границей. Важно, что они позволяют максимально быстро оказать помощь пострадавшему, дать ему возможность держаться на плаву до подхода спасательного судна», - подчеркнул эксперт.

За прошлогодний купальный сезон в Москве было спасено 128 человек, в том числе пятеро детей. Семь человек утонули.