РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали 34-летнего уроженца Владимирской области, подозреваемого в убийстве своего собутыльника, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

В Подольске 24 марта в 18:45 на Нефтебазовском проезде в пяти метрах от дома№8с колото-резаным ранением брюшной полости обнаружили мужчину 1994 года рождения, зарегистрированного в городе Моршанске Тамбовской области и проживавшего в горокруге. Пострадавший скончался до приезда бригады скорой помощи.

«Сотрудники уголовного розыска доставил в следственный отдел по Подольску ГСУ СК России по Московской области подозреваемого. Им оказался знакомый убитого 1985 года рождения, уроженец города Вязники Владимирской области. Согласно версии следствия, преступление произошло в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – говорится в сообщении.

Следственный отдел по Подольску ГСУ СК России по Московской области 25 марта возбудил по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.